Pekerja migran Indonesia yang selamat dari ‘neraka’ di Malaysia: 'Mengapa kamu siksa saya?'

sejam yang lalu

'Agar bisa kasih uang jajan ke anak-anak'

Kepala dihantam ikan beku karena salah taruh daging

'Pernah tubuh ditempel setrika panas... puting susu dijepit tang' - dokumen pengadilan Indonesia

Menanti momen yang tepat untuk minta tolong

'Macam mayat berdiri... Tuhan selamatkan saya'

Namun di Malaysia, pada Oktober 2017, hakim menetapkan putusan, DNAA -"discharge not amounting to an acquittal" atau dilepaskan tanpa dibebaskan terhadap Serene.