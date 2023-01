WNI mantan pemetik buah menjadi imigran gelap dan pencari suaka di Inggris - 'Ini jalan pintas paling mudah'

25 menit yang lalu

Jadi kuli bangunan di Inggris

Bayu dan kawan-kawannya saat ini mengerjakan renovasi rumah dengan gaji kotor £80 per hari, sekitar dengan Rp1,4 juta untuk kurs sekarang. Jika mereka bekerja lima hari seminggu, maka upah kotor mencapai £400 per minggu atau £1.600 per bulan. Ini setara dengan Rp29 juta, jumlah yang tampak fantastis apabila mereka bekerja di Indonesia.