AS amankan akses pangkalan militer di Filipina demi awasi China

56 menit yang lalu

Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin (kanan) berada di Filipina.

Pemerintah Amerika Serikat telah bersepakat dengan pemerintah Filipina untuk menempati empat pangkalan militer di Filipina. Bagi AS, keempat pangkalan militer tersebut merupakan bagian dari lokasi-lokasi penting untuk memantau pergerakan China di Laut China Selatan dan sekitar Taiwan.

Sebelumnya, AS telah memiliki akses terbatas ke lima lokasi di bawah Kesepakatan Kerja Sama Pertahanan yang Ditingkatkan (EDCA).

Pernyataan itu mengemuka setelah Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, bertemu dengan Presiden Filipina, Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr, di Manila pada Kamis (02/02).

AS belum mengungkap letak pangkalan baru itu, tetapi tiga di antaranya mungkin berada di Pulau Luzon, satu-satunya daratan besar yang dekat dengan Taiwan - jika China dikecualikan.

"AS tidak mencari pangkalan permanen. Ini tentang lokasi, bukan pangkalan."

Menurutnya, AS mencari akses ke berbagai lokasi yang memungkinkan mereka bisa menjalankan operasi "ringan dan fleksibel" dengan perbekalan dan pengawasan sesuai kebutuhan, alih-alih pangkalan militer yang menempatkan pasukan dalam jumlah besar.

Dengan kata lain, langkah ini bukanlah mengembalikan posisi AS seperti pada era 1980-an, ketika Filipina menjadi lokasi penempatan 15.000 tentara AS dan dua pangkalan militer AS terbesar di Asia, yaitu Pangkalan Clark dan Teluk Subic.