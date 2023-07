Pertama kali di dunia, Australia izinkan terapi psikedelik untuk depresi - apa itu dan bagaimana cara kerjanya?

'Bersinar lagi'

Pertama kali dikembangkan sebagai penekan nafsu makan pada tahun 1912, ekstasi digunakan dalam sesi terapi di AS sampai pertengahan 1970-an ketika ia dilarang. Pada 1980-an, narkotika ini masuk ke Australia sebagai obat pesta dengan efek yang dilaporkan antara lain peningkatan energi, empati, dan kesenangan; ia dikriminalisasi pada tahun 1987.

Setelah semua biaya diperhitungkan - termasuk obat-obatan itu sendiri, pengawasan dari tim multidisiplin, sesi psikiater, serta menyewa klinik swasta - ongkos bisa melonjak sampai 30.000 dolar Australia (Rp300 juta) per perawatan, menurut seorang ahli psikedelik.

'Bukan obat ajaib'

"Ada kehati-hatian yang cukup besar dari komunitas ilmiah dan medis," kata Kristen Morely, seorang profesor pengobatan kecanduan di University of Sydney.

Namun Asosiasi Medis Australia (AMA) dan Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists (RANZCP) telah menyatakan keprihatinan serius.