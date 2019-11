Perayaan tahun baru di dunia

Image caption Perayaan memasuki tahun baru 2010 sudah berlangsung di berbagai belahan dunia

Negara-negara diseluruh dunia mulai merayakan pesta menyambut tahun baru 2010.

Satu pertunjukan kembang api yang besar berlangsung di Sydney, Australia. Sekitar 5.000 kilogram kembang api bolak balik menghiasi jembatan di pelabuhan kota itu yang terkenal.

Tahun baru ini juga akan ditandai dengan munculnya sesuatu yang sangat jarang terjadi yaitu bulan purnama yang kedua dalam satu bulan. Bulan purnama dua kali dalam sebulan akan terjadi lagi pada tahun 2028 nanti.

Bulan itu akan terlihat jelas ketika tengah malam di belahan Barat dunia tetapi tidak akan kelihatan di Asia dan Australasia hingga hari pertama tahun baru.

Walaupun bulan itu sebenarnya tidak akan berwarna biru, bulan purnama ini diperkirakan akan menjadi latar belakang yang sangat dramatis ketika kembang api dimulai.

Daerah pertama yang memasuki tahun baru adalah Pasifik Selatan. Pada tengah malam waktu setempat atau sekitar pukul 1100 GMT, kembang api dinyalakan di atas Sky Tower di Auckland, Selandia Baru.

Di Sydney sekitar 1,5 juta orang diperkirakan akan menghadiri pertunjukan dramatis di kota itu yaitu pertunjukan kembang api yang akan dinyalakan diatas jembatan, kapal-kapal di pelabuhan dan gedung-gedung sekitar pantai.

Orang-orang sudah berkumpul sejak pagi hari, beberapa diantara mereka bahkan ada yang mendirikan tenda sejak malam sebelumnya untuk memastikan mendapat tempat terbaik untuk menyaksikan pertunjukan kembang api selama 12 menit ketika memasuki tahun baru.

Pertunjukan kembang api ini menelan biaya sekitar 264.000 dolar Australia The Sydney Morning Herald

Menteri kepolisian Michael Daley memperingatkan orang-orang yang hadir agar tidak mengkonsumsi alkohol secara berlebihan.

"Jika anda termasuk salah satu diantara orang tolol yang tidak bisa mengatasi mabuk dan suka keluar rumah dan merusak acara orang, resolusi tahun baru anda adalah dewasalah dan mulai melaksanakan resolusi itu pada malam Tahun Baru," kata dia.

Koran The Sydney Morning Herald mengatakan pertunjukan kembang api ini menelan biaya sekitar 264.000 dolar Australia atau sekitar 237.500 ribu dolar Amerika.

Pertunjukan magis

Image caption Tahun baru dirayakan besar-besaran di banyak negara bekas Uni Soviet

Ibukota Jepang, Tokyo akan menyambut tahun baru ini dengan gaya tradisional yaitu membunyikan lonceng-lonceng di seluruh kuil yang ada di kota itu pada saat tengah malam.

Kuil di Tokyo, Sensoji, sudah dihiasi spanduk berisi ucapan selamat tahun baru kepada para pengunjung.

Sementara di daratan Cina tidak ada rencana perayaan besar karena perayaan besar adalah pada saat memasuki tahun baru Cina, tetapi pertunjukan kembang api akan menghiasi langit Hongkong di dekat tepi laut.

Ribuan orang juga diperkirakan akan berkumpul di Monumen Nasional di ibukota Jakarta untuk menyaksikan pertunjukan kembang api.

Walaupun hujan salju turun sangat lebat dan temperatur turun hingga -10 Celsius di Moskow, perayaan tahun baru menurut rencana akan tetap berlangsung di Lapangan Merah, Moskow.

Di ibukota Perancis, Paris, Menara Eiffel akan menjadi lokasi pertunjukan yang "unik dan magis", kata pejabat kota.

Pencipta pertunjukan ini, Bernard Schmitt mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa salah satu titik di Menara Eiffel akan "mengubah dirinya menjadi satu pohon Natal raksasa".

Pertunjukan di London akan terpusat disekitar roda putar raksasa London Eye di tepi Sungai Thames.

Masyarakat yang akan hadir sudah diperingatkan untuk bersiap-siap menyambut udara dingin sekitar 0 derajat Celsius.

Sementara lebih ke Barat lagi, sekitar sejuta orang diperkirakan akan berkumpul di Times Square, New York untuk menyambut tahun baru.

Pengamanan sangat ketat di lapangan tengah kota ini, masyarakat dilarang membawa tas ransel besar ke daerah itu.

"Kami disini menganggap bahwa New York adalah sasaran teroris nomor satu di Amerika," kata komisaris polisi New York, Raymond W Kelly seperti dikutip koran the New York Times.