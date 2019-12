Nobel kesusasteraan untuk Llosa

Image caption Karya Llosa menimbulkan silang pendapat di Peru

Warga Peru Mario Vargas Llosa, salah seorang penulis terkenal dalam bahasa Spanyol, memperoleh hadiah Nobel Kesusasteraan 2010.

Akademi Nobel Swedia menyebut kekuatan struktur dan gambaran "pertahanan, pemberontakan dan kekalahan" dalam karya Llosa.

Llosa yang berusia 74 tahun telah menulis lebih dari 30 novel, drama dan esai.

Ia adalah penulis Amerika Selatan pertama yang meraih penghargaan itu sejak kemenangan Gabriel Garcia Marquez tahun 1982.

Dalam enam tahun terakhir, akademi Nobel menghadiahkan 10 juta kronor (sekitar Rp 12 milyar) kepada lima warga Eropa dan seorang Turki dan memicu kritikan bahwa hadiah itu terlalu dipusatkan pada orang Eropa.

Kontroversi

Ia sangat, sangat senang dan sangat terharu Peter Englund

Peter Englund dari akademi Nobel mengatakan Vargas Llosa "penulis berbakat" dengan tulisan yang menyentuh hati pembaca.

Englund menambahkan Llosa yang saat ini berada di New York dan mengajar di Universitas Princeton, diberitahu melalui telepon bahwa ia mendapatkan hadiah Nobel.

"Ia sangat, sangat senang dan sangat terharu," tambah Englund.

Terobosan Llosa di panggung internasional mulai tahun 1960 dengan novel The Time of the Hero tentang pengalamannya di akademi militer Peru, Leoncio Prado.

Buku itu mengundang silang pendapat di Peru dan 1.000 novel dibakar oleh para petugas di akademi militer.

Llosa lahir di kota Arequipa dan menjadi warga negara Spanyol tahun 1993, tiga tahun setelah gagal mencalonkan diri sebagai presiden Peru.

Tahun 1995, ia mendapat hadiah Cervantes, penghargaan sastra tertinggi di negara-negara berbahasa Spanyol.

Karya terbaikya termasuk Conversation in the Cathedral, The War of the End of the World dan The Feast of the Goat.