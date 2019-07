Pulitzer utama diraih The Post and Courier

Hak atas foto The Post and Courier Image caption The Post and Courier menang dengan laporan khusus Till Death Do Us Part.

Penghargaan Pulitzer untuk kategori jurnalistik yang paling bergengsi tahun ini jatuh untuk koran The Post and Courier dari Charleston, Amerika Serikat.

Koran dengan karyawan 80 orang dan sirkulasi harian 85.000 eksemplar itu merebut medali emas untuk kategori pelayanan publik.

Laporan khusus yang mengantarkan kemenangan itu berjudul Till Death Do Us Part atau Sampai Kematian Memisahkan Kita, tentang tingginya jumlah kematian akibat kekerasan rumah tangga.

Tahun lalu Pulitzer untuk kategori ini diraih oleh koran The Guardian, Inggris, dan The Washington Post, Amerika Serikat, karena serangkaian berita tentang kegiatan penyadapan badan keamanan nasional Amerika Serikat, yang dibocorkan Edward Snowden.

Pemenang untuk berita terkini adalah The Seattle Times untuk liputan internet atas bencana longsor lumpur di Washington yang menewaskan 43 orang.

Hak atas foto EPA Image caption Adam Zyglis dari The Buffalo News meraih Pulitzer untuk kategori Karikatur.

Hak atas foto EPA Image caption Juru foto paruh waktu, Daniel Berehulak, meraih juara Foto Cerita untuk The New York Times

Sementara untuk kategori investigasi diarih oleh Eric Lipton, wartawan The New York Times, dan para karyawan The Wall Street Journal.

The New York Times mendapat dua penghargaan jurnalistik lainnya, yaitu untuk liputan internasional dan fotografi.

Pengumuman penghargaan yang bergengsi ini disampaikan di Universitas Columbia, New York, Senin 20 April.

Daftar peraih Pulitzer 2015

Jurnalistik

Pelayanan Umum: The Post and Courier of Charleston, South Carolina

Berita Terkini: karyawan The Seattle Times

Liputan Investigasi: Eric Lipton dar The New York Times dan karyawan The Wall Street Journal

Liputan Penjelasan: Zachary R. Mider dari Bloomberg News

Liputan Lokal: Rob Kuznia, Rebecca Kimitch dan Frank Suraci dari Daily Breeze of Torrance, California

Liputan Nasional: Carol D. Leonnig dari The Washington Post

Liputan Internasional: karyawan The New York Times

Penulisan Feature: Diana Marcum dari Los Angeles Times

Komentar: Lisa Falkenberg dari Houston Chronicle

Kritik: Mary McNamara dari Los Angeles Times

Penulisan Tajuk Rencana: Kathleen Kingsbury dari The Boston Globe

Karikatur: Adam Zyglis dari The Buffalo News

Foto Berita Terkini: karyawan foto St. Louis Post-Dispatch

Foto Cerita: Daniel Berehulak, juru foto paruh waktu, The New York Times

Karya tulis dan Drama

Fiksi: All the Light We Cannot See oleh Anthony Doerr (Scribner)

Drama: Between Riverside and Crazy oleh Stephen Adly Guirgis

Sejarah: Encounters at the Heart of the World: A History of the Mandan People oleh Elizabeth A. Fenn (Hill and Wang)

Biografi: 'The Pope and Mussolini: The Secret History of Pius XI and the Rise of Fascism in Europe oleh David I. Kertzer (Random House)

Puisi: Digest oleh Gregory Pardlo (Four Way Books)

Nonfiksi Umum: 'The Sixth Extinction: An Unnatural History oleh Elizabeth Kolbert (Henry Holt)

Musik

Anthracite Fields oleh Julia Wolfe (G. Schirmer Inc.)