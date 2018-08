Pesta pembukaan Asian Games 2018, Presiden Jokowi serukan persatuan dan persaudaraan

Presiden Joko Widodo, yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, resmi membuka perhelatan olah raga Asian Games 2018 di Stasion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (18/08) malam.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf

Di hadapan peserta, puluhan ribu penonton, serta undangan yang memadati stadion utama, Presiden Jokowi dalam pidatonya menyatakan:

"Atas nama seluruh rakyat Indonesia kita bangga, kita merasa terhormat kedatangan tamu-tamu istimewa dari 45 negara."

Jokowi kemudian menekankan bahwa Asian Games menunjukkan bahwa "kita (bangsa Asia) bersaudara dan bersatu" dengan tujuan yang sama yaitu meraih prestasi.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Asian Games ke-18 tahun 2018 saya nyatakan dibuka," kata Presiden Jokowi yang disambut tepuk tangan meriah.

Hak atas foto ANTARA FOTO/INASGOC/Wahyudin/pras Image caption Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan sambutan dalam pembukaan Asian Games ke-18 tahun 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/08)

Dimulai sekitar pukul 19.00 WIB, pembukaan Asian Games 2018 diawali dengan pertunjukan tari Saman oleh 1.600 penari perempuan dengan lagu berjudul "Assalamualaikum".

Tarian dan hiburan lainnya digelar dengan latar panggung megah yang menampilkan panorama gunung dan kawasan hutan dan tumbuhan tropsi yang ciri khas Indonesia.

Hak atas foto CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP Image caption Dimulai sekitar pukul 19.00 WIB, pembukaan Asian Games 2018 diawali dengan pertunjukan tari Saman oleh 1.600 penari perempuan dengan lagu berjudul "Assalamualaikum".

Dalam acara pembukaan ini, para peserta dari 44 negara Asia kemudian melakukan defile secara berurutan.

Ketika kontingen Korea, yang merupakan gabungan Korea Utara-Korea Selatan, puluhan ribu penonton menyambutnya dengan tepuk-tangan riuh.

Terakhir adalah kontingen Indonesia dengan warga seragam merah-putih yang kemudian disambut meriah penonton.

Kemudian penyanyi Via Vallen, yang mengenakan kostum putih, membawakan lagu Meraih Bintang.

Hak atas foto AFP/Jewel Samad Image caption Penyanyi Via Vallen, yang mengenakan kostum putih, membawakan lagu Meraih Bintang.

Dalam sambutannya, Ketua INASGOC, Erick Thohir, mengharapkan Asian Games bisa menjadi inspirasi bukan hanya bagi Asia, tetapi juga bagi seluruh dunia.

"Welcome to Indonesia, The Energy of Asia," kata Erick Thohir yang disambut gemuruh penonton.

"Rakyat indonesia bangga menyambut kedatangan saudara-saudara. Marilah bertanding dengan nilai-nilai sportivitas, untuk menjadikan yang terbaik sehingga dikenang di masa mendatang. Dari GBK, kami mengajak seluruh asia, jadilah inspirasi dunia," katanya.

"Dengan Energy of Asia kita ciptakan dunia yang damai," tambahnya lagi.

Hak atas foto AFP/Jewel Samad Image caption Ketua panitia pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC), Erick Thohir memberikan kata sambutan didampingi Ketua OCA Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah saat pembukaan Asian Games ke-18 tahun 2018 di Stadion Utama Gelora Bung karno , Senayan, Jakarta, Sabtu (18/08)

Pembukaan Asian Games 2018 ini berlangsung meriah, dan bahkan Presiden Joko Widodo digambarkan naik motor gede ke acara pembukaan di Stadion Utama, sambil mengenakan helm hitam.

Dalam video pembukaan Asian Games 2018, Joko Widodo terlihat naik motor gede menuju Stadion GBK didampingi pengawalan ketat Paspampres - Jokowi mengenakan jas formal dan helm hitam.

Hak atas foto AFP/Jewel Samad Image caption Sebagian kontingen Indonesia dalam acara Pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (18/08).

Tidak lama kemudian, pria bersepeda motor - seperti di dalam video - tiba di panggung utama, melaju lalu masuk ke bagian bawah panggung.

Tak lama setelah itu, masih berkaitan dengan penggambaran video, Jokowi tiba di Royal Box, area VVIP untuk menyaksikan pembukaan Asian Games 2018.

Hak atas foto ANTARA FOTO/INASGOC/Rosa Panggabean Image caption Presiden Joko Widodo mengendarai motor sambil melambaikan tangan saat pembukaan Asian Games ke-18 tahun 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (18/08).

Pembukaan Asian Games 2018 juga dimeriahkan oleh 18 artis papan atas Indonesia seperti tiga kali nominator Grammy Award, Joey Alexander dan artis kelas internasional, Anggun C Sasmi.

Terdapat pula barisan artis seperti Raisa, Ariel, Tulus, Fatin, GAC, Putri Ayu, Rian D'Masiv, Cakra Khan, Sheryl Sheinafia, Rossa, serta Wizzy.

Tampil juga artis seperti Edo Kondologit, Maruli Tampubolon dan Via Vallen. Mereka menyanyikan lagu-lagu daerah.

Dalam acara pembukaan, ada 3.600 penari dan performer dibawah arahan koreografer Denny Malik dan Eko Supriyanto.

Aksi mereka di panggung diiringi oleh ribuan musisi dengan arahan Addie MS dan Ronald Steven.

