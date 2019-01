Nurhadi-Aldo: satir politik dan skeptisme 'yang memuncak' jelang pilpres 2019

View this post on Instagram

Bapak Aldo berpendapat bahwa "didalam sistem democrazy kita saat ini seluruh rakyat tidak dapat ikut serta ambil bagian dalam urusan pemerintahan hanya segelentir orang yg mempunyai cukup atau modal lebih yg dapat bersuara mewakilkan banyak orang", oleh karena itu Kami hadir untuk menyuarakan suara rakyat dari bawah keatas dan depan belakang. Kami hadir tidak hanya peduli dengan masalah didalam negeri namun kami juga peduli dengan permasalahan batas antar kaki setiap insan dibumi ini. #McQueenYaQueen #salamDildo