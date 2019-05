View this post on Instagram

#PerempuanParlemen. Perkenalkan, inilah salah satu anggota DPR RI terpilih kebanggaan Perempuan Golkar, Dyah Roro Esti @dyahroroestiwp. Usianya baru 23 tahun. Alumni Imperial College London. Pastinya Esti siap mewarnai parlemen ke depan dengan inovasi dan gagasan kaum milenial. Selain yg muda seperti Esti, tentu ada juga mereka yang senior dan berpengalaman seperti @meutya_hafid, @dewiasmara.id, dan @na_nurularifin (swipe left). Total akan ada 18 politisi perempuan dari Partai Golkar yang siap berkiprah di DPR RI periode 2019-2024. #pemimpinperempuan #PerempuanGolkar #KPPG