⁰#NKRITetapPancasila perlahan tapi pasti terima kasih presiden @jokowi dalam surat yang dikirimkan ke DPR RI sore ini "... yang pada intinya berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Sdr. Baiq Nuril Maknun bertentangan dengan rasa keadilan yang berkembang dalam memperjuangkan diri dalam melindungi kehormatan dan harkat martabatnya sebagai seorang perempuan dan seorang Ibu. Mengingat sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakuka melalui proses peradilan, kami mengharapkan kesediaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memberikan pertimbangan atas rencana pemberian amnesti kepada Sdr. Baiq Nuril Maknun sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Untaian kata yang indah Pak Presiden @Jokowi🙏 Tks @amnestyindonesia @safenetvoice @komnasperempuan @komnas.ham @changeorg_id @jumadijoko @dr_moeldoko @damarjuniarto @ade_armando