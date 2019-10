Menteri Jokowi: Tiga menteri pernah diperiksa KPK, aktivis anti-korupsi beri nilai "D" pada Jokowi

View this post on Instagram

Duduk lesehan di undak-undakan istana bersama Wakil Presiden pagi ini, saya mengumumkan para menteri Kabinet Indonesia Maju. Ada wajah lama, ada muka baru. Semuanya akan bekerja membantu saya, mengejar ikhtiar bersama menuju Indonesia maju. Pesan saya kepada para menteri kabinet yang utama adalah: jangan korupsi! Ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Kedua, tidak ada visi dan misi menteri. Hanya ada visi dan misi presiden dan wakil presiden. Ketiga, semua harus bekerja cepat, kerja cerdas, dan produktif. Keempat, jangan terjebak pada rutinitas yang monoton. Pesan kelima, kerja yang berorientasi pada hasil nyata. Tidak sekadar mengirim pesan, tapi making delivered. Keenam, selalu turun mengecek di lapangan dan temukan solusinya. Dan yang terakhir, ketujuh, adalah semuanya harus serius dalam bekerja. Selamat bekerja.