Kritikus film Nicholas Barber memilih sepuluh film yang tidak boleh dilewatkan bulan ini, termasuk Cats, seri terbaru Star Wars hingga "penampilan terbaik" Adam Sandler dalam Uncut Gems.

Hak atas foto Columbia Pictures Image caption Little Women

Little Women

Apa iya kita masih mau menonton film adaptasi novel abad ke-19 karya Louisa May Alcotts ini? Masalahnya, sudah ada tujuh film adaptasi dari novel ini - termasuk yang digarap Gillian Armstrong tahun 1994 dengan bintang utama Winona Ryder - dan yang paling baru di antaranya, dalam versi yang lebih modern, baru diluncurkan tahun lalu.

Tetap saja, adaptasi Little Women terbaru yang naskahnya ditulis dan disutradarai oleh Greta Gerwig (Lady Bird) bisa jadi film besar. Chris Hunneysett dari Daily Mirror memuji film ini dengan mengatakan bahwa "adaptasi yang menyenangkan, menggugah dan lucu dari karya sastra klasik yang sangat dicintai ini penuh dengan kejenakaan, kehangatan, keindahan dan kecerdasan".

Keempat March bersaudara diperankan oleh Saoirse Ronan (sebagai Jo), Emma Watson (sebagai Meg), Eliza Scanlen (sebagai Beth), dan Florence Pugh (sebagai Amy), dengan pemeran pendukung seperti Meryl Streep, Laura Dern dan Timothée Chalamet.

Film ini dirilis pada hari Natal di AS, Kanada juga Spanyol, dan sehari setelahnya di Inggris dan Brasil.

Hak atas foto Hilary Bronwyn Gayle SMPSP Image caption Bombshell

Bombshell

Suatu hari nanti, Hollywood pasti akan membuat film tentang skandal pelecehan seksual yang terjadi di sana. Tapi untuk saat ini, dokudrama rapi garapan Jay Roach menyoroti kasus serupa di industri pertelevisian.

Charlize Theron berperan sebagai Megyn Kelly, presenter berita kenamaan Fox News yang dibombardir oleh serangan misoginis setelah ia membawakan acara debat calon presiden dengan Donald Trump, bersama Nicole Kidman sebagai koleganya, Gretchen Carlson, dan Margot Robbie sebagai karyawan Fox fiksional.

Ketiganya mendapat perlakuan tak senonoh dari bos mereka, Roger Ailes (John Lithgow dalam tampilan tambun), namun langsung menyadari betapa sulitnya untuk menjadi seorang pengungkap fakta (whistleblower) - dan betapa mudahnya orang lain mengabaikan klaim yang mereka katakan.

Film ini dirilis 20 Desember mendatang di AS dan Kanada.

Hak atas foto Blue Sky Studios/Twentieth Century Fox Corporation Image caption Spies in Disguise

Spies in Disguise

Dalam film animasi anak-anak bernuansa James Bond yang digarap oleh studio pencipta Ice Age dan Robots, Will Smith meminjamkan suaranya untuk karakter Lance Sterling, seorang agen rahasia mirip agen 007, sementara Tom Holland berperan sebagai Walter Beckett, seorang ahli teknologi - mirip karakter Q dalam James Bond - yang eksperimen teknologi "penyembunyian bio-dinamis"-nya menjadi tidak terkontrol.

Separah apa? Ya… alat itu mengubah Lance menjadi seekor merpati.

Ia tidak terlalu senang dengan 'identitas' barunya itu, tapi Walter melihat sisi positifnya: merpati bisa terbang dengan kecepatan 144 kilometer per jam dan pergi ke mana saja tanpa diperhatikan, sehingga dianggap sempurna untuk melakukan misi mata-mata untuk menyelamatkan dunia. Oke lah.

Film ini dirilis pada 25 Desember.

Hak atas foto A24 Image caption Uncut Gems

Uncut Gems

Ingin menonton film yang bagus, santai dan membuat Anda merasa nyaman? Jangan tonton Uncut Gems apapun yang terjadi. Sementara sisanya, Anda harus menonton film yang menampilkan petualangan gila menyusuri jalanan paling kotor di kota New York, karya penulis-sutradara Good Time (2017), Josh dan Benny Safdie.

Adam Sandler menampilkan akting terbaiknya sebagai seorang ahli perhiasan yang mencoba kabur dari sekelompok penagih utang kejam. Alurnya yang berputar, tempo cerita yang cepat, musik latar yang berdegup kencang, dan tampilan visual yang bikin pusing mungkin akan membuat Anda terkena serangan panik, tapi Luke Channell dari HeyUGuys mengatakan bahwa "karya luar biasa yang membuat jantung berdegup cepat, mencabik-cabik keberanian, dan tak disangka lucu ini… seharusnya mengantarkan Safdie bersaudara ke (jajaran sutradara) arus utama sebagai ahlinya film yang memacu adrenalin".

Uncut Gems tayang saat Natal di AS.

Hak atas foto Fox Searchlight Pictures Image caption A Hidden Life

A Hidden Life

Beberapa film terakhir karya Terrence Malick menampilkan cerita para aktornya yang luntang-lantung selama berjam-jam, tidak tahu harus pergi ke mana dan apa yang harus dikatakan. Tapi ada nuansa tujuan yang diperbarui dalam film drama spiritual berlatar kuno karya penulis-sutradara itu, A Hidden Life.

Film biopik tentang Franz Jägerstätter (August Diehl), petani Austria yang menolak menandatangani sumpah setia kepada Hitler di masa Perang Dunia II, karya Malick yang berdurasi tiga jam itu adalah sebuah meditasi terhadap upaya menjaga kekuatan keyakinan, cinta dan alam, begitu pula tangisan murka yang seharusnya kita dengar pecah di mana-mana sekarang.

Film ini juga menampilkan beberapa pemandangan pegunungan Alpen yang paling indah sejak terakhir kita saksikan ketika Julie Andrews bersenandung dalam The Sound of Music.

Dacid Sexton dari London's Evening Standard mengatakan bahwa A Hidden Life adalah "karya yang jenius" dan sebuah "pembenaran atas gaya penyutradaraan Malick belakangan".

A Hidden Life meluncur ke bioskop pada 11 Desember di Prancis dan 13 Desember di AS.

Hak atas foto Lucasfilm Image caption Star Wars: The Rise of Skywalker

Star Wars: The Rise of Skywalker

Baik Anda menganggapnya sebagai episode ketiga dari trilogi Star Wars atau episode kesembilan dari sembilan saga, trailer Star Wars: The Rise of Skywalker menjanjikan "saga ini akan berakhir", yang artinya kita akan melihat penampilan terakhir Rey, Finn, Poe dan karakter lainnya. Setidaknya… kita akan bisa melihat penampilan terakhir mereka hingga - tanpa bisa dicegah - mereka akan kembali lagi untuk saga lainnya beberapa tahun dari sekarang.

Sebelum itu terjadi, Episode IX menyenangkan para fans dengan kembalinya karakter Palpatine (Ian McDiarmid) dan Lando (Billy Dee Williams), dan memperkenalkan karakter baru yang dimainkan oleh Richard E Grant. Putri Leia juga akan tampil kembali, dalam bentuk rekaman arsip mendiang Carrie Fisher.

The Rise of Skywalker menghentak bioskop pada 18 Desember.

Hak atas foto Universal Pictures Image caption Cats

Cats

Ketika trailer pertama Cats dirilis bulan Juli lalu, warganet sama-sama ketakutan melihat James Corden, Judi Dench, Idris Elba, Ian McKellen, Taylor Swift dan Rebel Wilson yang dibalut tampilan kucing-manusia buatan komputer. Stuart Heritage dari the Guardian bahkan mengaku bahwa "video mutan kucing aneh mengerikan, hasil penyuntingan digital, yang berteriak-teriak itu… membuat saya muntah dan mengompol".

Tapi drama musikal karya Andrew Lloyd Webber yang diadaptasi dari buku puisi TS Elliot ini selalu memenuhi gedung teater di seluruh dunia sejak tahun 1981. Jadi, jangan terkejut bila Tom Hooper (The King's Speech, Les Misérables) membuat penonton berbondong-bondong mendatangi bioskop musim Natal ini.

Satu yang pasti, saya jamin Jennifer Hudson akan menyanyikan lagu Memory di panggung Oscars Februari nanti.

Cats dirilis 19 Desember.

Hak atas foto Universal Pictures Image caption 1917

1917

Sutradara-sutradara Inggris usia tertentu sangat suka mengangkat kisah-kisah peperangan epik. Tahun 2017, ada Christopher Nolan dengan Dunkirk dan Joe Wright dengan Darkest Hour.

Kini, Sam Mendes melanjutkan kiprahnya setelah dua film James Bond, Skyfall dan Spectre, dengan sebuah drama Perang Dunia I yang didasarkan pada kisah nyata yang ia dengar dari kakeknya yang seorang penulis novel.

George MacKay dan Dean-Charles Chapman memainkan karakter dua orang tentara yang harus berlomba dengan waktu dan melintasi wilayah musuh untuk menyampaikan sebuah pesan yang dapat mencegah 1.600 warga Inggris seperti mereka dibunuh.

Yang paling mengesankan dari film 1917 adalah bahwa keseluruhan film tampak disyuting dalam satu pengambilan gambar yang panjang dan berkelanjutan.

Todd McCarthy dari The Hollywood Reporter mengatakan bahwa Mendes telah membuat "contoh pemandangan horor sebuah perang yang dirancang sebagai pengalaman yang terasa nyata dan tak bisa dihindari dalam medan tempur yang penuh tekanan dan kehancuran."

1917 dapat disaksikan pada 25 Desember di AS dan sehari setelahnya di Israel.

Hak atas foto Jigsaw Productions Image caption Citizen K

Citizen K

Citizen K menceritakan sebuah kisah yang tidak akan bisa dipercaya jika kisah itu tidaklah nyata.

Alex Gibney, sutradara produktif di balik film peraih Oscar, Taxi to the Dark Side, dan film yang dinominasikan untuk Oscar, Enron: The Smartest Guys in the Room, mengeksplorasi Rusia masa kini dengan bantuan Mikhail Khodorkovsky, mantan orang berkuasa yang menghabiskan satu dekade hidupnya di dalam penjara Siberia atas perintah Putin.

Ed Gibbs dari Little White Lies menyebut film ini: "Film dokumenter terbaik Gibney setelah sekian lama", sebuah "film politik menegangkan"yang juga menjadi "gambaran permasalahan dunia yang tak lekang oleh waktu dan sangat menghibur".

Citizen K dirilis 13 Desember di Inggris dan Irlandia.

Hak atas foto Lilies Films Image caption Portrait of a Lady on Fire

Portrait of a Lady on Fire

Film terbaru dari sutradara Céline Sciamma (Tomboy, Girlhood), Portrait of a Lady on Fore adalah kisah romansa nan megah dari abad ke-18, yang penuh dengan gaun beludru elegan dan kerinduan yang tertahan.

Peter Bradshaw dari The Guardian mengatakan: "Saya sangat terpikat dengan film ini. Portrait of a Lady on Fire punya nuansa Alfred Hitchcock".

Seorang seniman, Marianne (Noémie Merlant), disewa jasanya untuk melukis seorang pewaris takhta, Héloïse (Adèle Haenel), untuk calon suaminya. Tetapi ketika kedua wanita itu dibiarkan berduaan di sebuah kastil tepi pantai, mereka sadar bahwa pernikahan itu tidak akan membuat Héloïse bahagia.

Sciamma memenangkan penghargaan skenario terbaik di Festival Film Cannes bulan Mei lalu - dan banyak kritikus yang merasa dirinya layak mendapatkan lebih banyak pengakuan dari pada itu.

Film ini dirilis pada 6 Desember di AS, 13 Desember di Swedia, 19 Desember di Italia dan 26 Desember di Australia.

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa InggrisTen films to watch this Decemberdi lamanBBC Culture.