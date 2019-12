Pencak silat telah ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia

View this post on Instagram

Selamat! Tradisi Pencak Silat telah diinskripsi ke dalam daftar Warisan Budaya Takbenda (Intangible Cultural Heritage) pada sidang komite warisan budaya takbenda UNESCO ke-14 tanggal 12 Desember 2019 di Bogota, Kolombia. . #Indonesiabangga #Pencaksilatmendunia #tradisiIndonesiamendunia #ICHUNESCO #silek #warisanbudaya #budayaIndonesia