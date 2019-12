Hak atas foto Getty Images Image caption Kapal ikan China di Laut China Selatan (gambar ilustrasi).

Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan protes keras terhadap China terkait kapal ikan yang memasuki perairan Natuna.

Kementerian Luar Negeri mengatakan telah memanggil Duta Besar China di Jakarta terkait "pelanggaran ZEE (Zone Ekonomi Eksklusif) Indonesia) termasuk kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (penangkapan ikan ilegal) dan pelanggaran oleh Coast Guard RRT di perairan Natuna."

Dalam pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri juga "menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak memiliki overlapping juridiction (yurisdiksi tumpang tindih) dengan RRT. Indonesia tidak akan pernah mengakui 9 dash-line RRT (garis batas yang ditetapkan China) karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016."

Yang dimaksud UNCLOS adalah United Nations Convention for the Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut PBB.

Menanggapi protes keras tersebut, Dubes China untuk Indonesia mencatat "berbagai hal dan akan segera melaporkan ke Beijing."

Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri China membantah bahwa kapal-kapalnya telah memasuki wilayah perairan Indonesia.

Dikatakannya kapal nelayan dari negara itu menangkap ikan di tempat yang sudah biasa dikunjungi nelayan-nelayannya.

Pemerintah China juga telah menyatakan tidak mempermasalahkan kedaulatan Kepulauan Natuna dan menyatakan tidak keberatan mengenai hal itu.

Namun kapal-kapal penjaga pantai China didapati mengawal kapal-kapal nelayan dalam mencari ikan di wilayah perairan yang disebut pemerintah masuk dalam teritori Indonesia.

