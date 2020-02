Ribuan turis China memilih perpanjang liburan, 61 pulang ke Wuhan: 'Mereka menyukai Bali'

Hak atas foto AFP Image caption Kantor imigrasi bersedia memperpanjang izin tinggal WN China yang ingin menunda kepulangannya.

Ribuan turis asal China memilih untuk memperpanjang liburan di Bali sementara puluhan di antaranya memilih untuk terbang kembali ke kota Wuhan, episenter wabah virus baru corona, menggunakan pesawat yang disediakan pemerintah China.

Pejabat terkait di Bali menyatakan pesawat sewa dengan kapasitas 189 penumpang ditawarkan pada sekitar 3.000 turis asal China yang terdampar di Bali menyusul penghentian sementara penerbangan dari dan menuju China sejak awal Februari.

Hanya 61 orang, termasuk 12 anak, yang menerima tawaran tersebut dan terbang bersama maskapai China Eastern Airlines ke Wuhan Sabtu (8/2) kemarin.

Turis yang ikut pulang tersebut berasal dari Wuhan dan "ingin kembali ke negaranya," kata Gou Haodong, konsul jenderal China di Denpasar, seperti dilaporkan AFP.

"Kami akan mempertimbangkan (penerbangan lain) jika ada permintaan," kata Gou. Ia menambahkan jika para warga negara China tersebut "menyukai Bali dan akan kembali lagi".

Gou menambahkan mereka yang memilih untuk tetap tinggal berniat untuk memperpanjang liburannya.

Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV Elfi Amir menyatakan pelancong asal China telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat.

Sementara itu, pejabat Kementerian Hukum dan HAM kantor perwakilan Bali, Sutrisno, menyatakan pihaknya akan membantu warga negara China memperpanjang izin tinggalnya jika mereka memilih untuk menunda kepulangan.

"Kami akan memperpanjang visanya untuk sebulan. Semua visa-on-arrival dapat diperpanjang sekali untuk 30 hari. Tapi jika negara mereka belum aman, kami akan membantu memfasilitasi (perpanjangan visa) atas dasar kemanusiaan," kata Sutrisno seperti dilaporkan Reuters.

Setiap tahun, sekitar 2,1 juta pelancong China mengunjungi Indonesia, tetapi angka kunjungan merosot dari 6.000 kunjungan per hari ke 1.000 kunjungan per hari sejak virus corona mewabah sejak akhir Desember.

AFP melaporkan otoritas imigrasi Bali menolak masuk 41 pelancong berkebangsaan Rusia, Brazil, Selandia Baru, Moroko, dan Inggris, karena mereka berkunjung ke China baru-baru ini.

Hingga saat ini, setidaknya 700 orang di China meninggal dunia setelah terjangkiti virus baru corona.

'Sudah rugi 30%'

Wabah virus corona tak hanya berdampak pada perjalanan dari dan ke China, tapi juga ke negara Asia lainnya, seperti Singapura dan Thailand, karena orang-orang takut bepergian, ujar Sekretaris Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno.

Hingga awal Februari, kata Pauline, wabah itu telah membuat pengusaha jasa pariwisata kehilangan 30% keuntungan akibat pembatalan atau penundaan perjalanan.

Hak atas foto Getty Images Image caption Sebagian besar toko dan pasar di Wuhan tidak beroperasi sejak penyebaran virus corona.

"Potential loss-nya akan lebih banyak lagi (dari 30%)," ujar Pauline.

Sebelumnya, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) memprediksi potensi kerugian sektor industri pariwisata mencapai puluhan miliar per bulan karena anjloknya turis dari China.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kunjungan wisatawan China ke Indonesia selama Januari sampai Juni 2019 mencapai 1,05 juta orang, terbanyak kedua setelah wisatawan Malaysia.

Hak atas foto Getty Images Image caption Wabah virus corona diperkirakan akan membuat pertumbuhan ekonomi global menurun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana memberi tarif khusus penerbangan ke destinasi wisata domestik, untuk mengantisipasi penurunan dalam sektor pariwisata.

"Pemerintah akan mendorong penerbangan-penerbangan ke destinasi wisata seperti Bali, Kepri, Batam, Bintan, atau Manado, akan diperhitungkan untuk diberi tarif khusus yang akan dihitung," kata Airlangga.

'Sejumlah pekerja China tidak bisa kembali'

Pembatasan perjalanan tak hanya berdampak ke pariwisata, tapi juga ke investasi, khususnya di triwulan pertama, ujar peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Tallatov.

"Ini juga persoalan mobilitas orang. Investasi nggak lepas dari tenaga kerja asing, skilled worker yang ditentukan. Itu kan tersendat," ujarnya.

Hak atas foto Getty Images Image caption Pemerintah Indonesia telah mengumumkan penghentian sementara impor hewan liar dari China (04/02).

Misalnya, sebanyak 300 tenaga kerja China pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilarang masuk kembali Indonesia setelah masa perayaan Imlek untuk mencegah menyebarnya virus corona di Indonesia.

Untuk mengantisipasi perlambatan proyek, PT KCIC mengatakan mereka mencoba mengoptimalkan pekerja yang ada.

"Perusahaan lebih mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dan mendorong pemenuhan tenaga kerja lokal untuk memastikan progres kontruksi berjalan dengan optimal," ujar PT KCIC melalui pernyataan tertulis.

Hak atas foto Getty Images Image caption China adalah investor terbesar ketiga di Indonesia setelah Singapura dan Jepang.

China merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia setelah Singapura dan Jepang.

Dari Januari hingga Juni 2019, investasi China di Indonesia mencapai US$2,3 miliar atau 16,2% dari total investasi asing di Indonesia.