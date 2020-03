View this post on Instagram

• Warga Bogor yang sangat saya cintai. Hasil test menunjukan saya positif Covid19. Mohon doanya dan doa saya untuk semua, agar diberi kesehatan selalu. Insya Allah kita berjuang bersama hadapi Corona ini. Ikuti himbauan pemerintah. Jaga diri dan jaga jarak. Lets fight and hope for the best! Tetap optimis!