Virus corona: Menanti Menteri Terawan tentukan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

KEKHAWATIRAN DAMPAK MUDIK ITU NYATA ADANYA. Berita ini hanya 1 dari sekian banyak orang tua di Jawa Barat yang sekarang postif covid-19 karena dikunjungi anaknya atau saudaranya yang mudik, tanpa sadar bahwa ia membawa virus ke kampung halaman. KARENANYA, 1- Jangan mudik dulu di situasi pendemi Covid-19 ini. 2 - Dari data, Pemudik rata-rata Milenial. Pasien Covid-19 rata-rata usia senior dan lansia. Tahan diri dan sayangi orangtua kita, dengan tidak mudik dulu. 3- Perantau di Jakarta yang ekonominya terdampak covid-19 ini, hajat hidupnya akan dibantu tunai atau pangan oleh Pemerintah DKI dan Pemerintah Pusat. 4. Jika pulang, anda otomatis status ODP, dan wajib karantina diri 14 hari. Mari taat, dan tidak baradegongs. Hatur Nuhun.