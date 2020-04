View this post on Instagram

Dampak pandemi virus corona (Covid-19), pusat perbelanjaan Ramayana di City Plaza (Ciplaz) Depok melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebanyak 87 karyawan Ramayana di-PHK karena alasan penjualan menurun drastis. Selain itu, sejak 6 April 2020 pihaknya memutuskan untuk tutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. . "Kami mengalami penurunan di penjualan. Keputusan dari manajemen pusat untuk lakukan PHK sejak 5 April 2020 lalu," ujar Store Manager City Plaza Depok, M Nukmal Amdar, di Kota Depok, Selasa (7/4). . Dia menambahkan, hingga saat ini kondisi toko masih tutup. Pihaknya belum bisa memastikan operasional toko. . "Tadinya kami melayani pembelian produk secara online. Masih diupayakan penjualan melalui live chat dan juga aplikasi member. Namun, hal itu tidak berjalan baik dan penjualan mengalami penurunan hingga 80 persen," tutur Nukmal. Terkait nasib para karyawannya, Nukmal mengatakan, perusahaan tetap akan membayar uang pesangon sesuai aturan yang berlaku. . “Hak karyawan akan diberikan pesangon sesuai ketentuan. Prosesnya dalam tahap pemanggilan dengan kesepakatan bersama,” kata Nukmal. Nukmal tidak bisa memastikan, apakah pascapandemi Covid-19 ini, mal yang telah berdiri sejak 23 tahun di Kota Depok itu akan kembali beroperasi atau tidak. . “Kita tutup operasional, kita nggak tahu ke depan seperti apa dan arah manajemen bagaimana karena meski sudah selesai Covid ini, roda ekonomi belum tentu juga akan bangkit cepat kembali,” kata Nukmal. Sumber: Republika & Tempo #depok24jam