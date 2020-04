Hak atas foto ANTARA FOTO

Pendaftaran gelombang kedua Kartu Prakerja sudah dimulai (20/4). Namun sejumlah pekerja korban PHK, yang kesulitan mengikuti program Prakerja gelombang pertama, berharap pemerintah terlebih dahulu fokus memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari bagi mereka.

Pada pertengahan April, jumlah korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun karyawan yang dirumahkan akibat pandemi menyentuh hampir dua juta jiwa, menurut data Kementerian Ketenagakerjaan.

Pemerintah mengatakan program Prakerja, yang ditargetkan untuk diberikan ke 5,6 juta orang hingga November 2020, akan diprioritaskan bagi mereka yang penghasilan atau pekerjaannya terdampak oleh pandemi Covid-19.

Penerima Kartu Prakerja akan menerima uang tunai Rp 600.000 per bulan selama empat bulan dan paket belajar daring sebesar Rp1 juta.

Namun mendapatkan Kartu Prakerja tidak semudah itu, menurut Sujiani Dwiyanti (39) salah satu korban PHK massal sebuah perusahaan garmen di Jakarta Utara awal April ini.

Sujiani bercerita ia mencoba mendaftar untuk mendapatkan Kartu Prakerja di gelombang pertama, yang berlangsung pada 11 April hingga 16 April lalu. Namun harapannya menerima kartu itu kandas karena masalah teknis.

"Saya sudah daftar, tapi pas registrasi itu susah. Saya sudah nyoba enggak bisa-bisa masuk (ke aplikasi). Kayaknya login melulu," ujar Dwiyanti.

Warga Kabupaten Tangerang ini mengatakan bantuan seperti sembako akan sangat membantu di masa-masa seperti sekarang.

Sujiani mengatakan ia berencana mencoba gelombang kedua pendaftaran Kartu Prakerja dan berharap peruntungannya tiba.

'Kamu belum berhasil'

Sementara, di Karawang, Jawa Barat, Gugun Gunawan, 22, desainer di sebuah perusahaan percetakan yang dirumahkan tanpa gaji, berhasil melakukan registrasi Kartu Prakerja.

Namun, saat hasil diumumkan, Gugun gagal menerima kartu tersebut. Laman situs web Prakerja menuliskan 'Kamu Belum Berhasil'.

Gugun menambahkan bahwa saat ini yang ia anggap penting adalah bantuan kebutuhan sehari-hari.

"Kalau saya sih lebih baik bantuan berupa kebutuhan sehari-hari, yang paling penting saja, seperti beras dan telur. Lalu dikelola langsung oleh tim bantuan," ujar Gugun.

"Jangan lewat aparatur desa dan lain-lain karena sering terjadi di desa saya, ketika ada bantuan dari pemerintah pusat, jarang terbagi rata atau tepat sasaran," tambahnya.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyebutkan sejumlah anggotanya melaporkan masalah yang sama, yakni kesulitan dalam mendapatkan Kartu Prakerja.

Mengingat anggaran program yang mencapai Rp 20 triliun, Nining mempertanyakan efektivitas program ini.

Ia mengatakan saat ini yang diperlukan mereka yang di-PHK atau diberhentikan sementara bukanlah pelatihan pengembangan keterampilan, tapi pemenuhan atas kebutuhan sehari-hari.

"Saya lihat ada program pelatihan membuat CV (salah satu tawaran kursus dalam program Prakerja). Apa iya rakyat sedang butuh itu? Jangan sampai kita sakit kepala dikasih obat sakit kaki, kan nggak nyambung," kata Nining.

"Rakyat butuh pangan, biaya kehidupan sehari-hari. Bukan cara membuat CV, latihan..."

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah sebelumnya mengatakan, skema kartu prakerja sudah diubah untuk memberi jaring pengaman sosial atau social safety net bagi para penerimanya, bukan hanya pelatihan saja.

"Kalau dulu rencananya (anggaran) lebih besar untuk pelatihan, sekarang lebih besar untuk insentif sebagai social safety net. Saya berharap yang dirumahkan atau di-PHK memanfaatkan ini," ujarnya.

'Gimik tidak tepat'

Meski begitu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Muhammad Hanif, mengatakan kesenjangan digital di masyarakat membuat program pra kerja ini tidak efektif menyasar mereka yang membutuhkan.

Ia pun meminta pemerintah memperjelas maksud program itu.

"Kesenjangan digital dindonesia masih sangat besar. Jadi otomatis, kebijakan ini tidak inklusif," ujarnya.

"Kalau memang tujuannya meningkatkan keterampilan, itu harus ditunda. Lagi pula materi yang dijual provider yang ditunjuk pemerintah dijual dengan sangat mahal, padahal ada materi yang gratis di Youtube."

Program itu disebut Hanif hanya sebagai gimik tidak tepat yang bisa membuang-buang uang negara, apalagi dalam masa pandemi.

Menurut Hanif, korban PHK lebih baik diberikan bantuan sosial, seperti sembako, alih-alih bantuan pelatihan kerja secara online.

Menanggapi kritik itu, Direktur Komunikasi Program Kartu Pra Kerja Panji Winanteya Ruky menyebut pemerintah sudah menganggarkan lebih dari Rp 100 triliun untuk memberi bantuan sosial.

"Untuk masa penanggulangan pandemi ini, fokus program (Prakerja) adalah untuk memberikan kesempatan pada peserta mendapatkan keterampilan dan memberikan bantuan insentif untuk meringankan biaya hidup atau bisa sebagai modal usaha baru, bukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan," kata Panji. "Untuk itu ada kebijakan-kebijakan dan stimulus ekonomi lain untuk menjaga sektor riil terus berjalan."