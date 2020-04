View this post on Instagram

Yaaayy I did it 🙆🏻‍♀️ ⠀⠀ Proses pengambilan plasma darahku berhasil dengan lancar dan ternyata gak sebegitu menyeramkannya loh, hehehe. I know, aku katro banget karena penakut banget sampai Ibu harus pegangin tangan sebelah kiri supaya aku tenang dan santai 😳😅 ⠀⠀ Total proses pengambilan 200 cc plasma darah (yg warna putih) berjalan selama hampir 1 jam. Dengan alat khusus yg menyaring plasma darah dari darah merahku. Ternyata memang sesuai penelitian ttg Covid-19 per hari ini, plasma darah orang yg sudah sembuh bisa membantu penyembuhan orang lain yg sedang terpapar. ⠀⠀ Jadi untuk teman-teman yg sudah sembuh atau akan sembuh, dan jika sudah benar-benar pulih dan berkenan utk menyumbangkan plasma darahnya, kalian juga bisa! ⠀⠀ Untuk teman-teman sesama COVID-19 survivor yang tertarik bisa hubungi aku untuk tanya-tanya atau jika berminat ingin tahu bagaimana prosesnya, bisa juga langung hubungi Unit Transfusi Darah di RSPAD Gatot Subroto. ⠀⠀ If we can help each other, why not, right? 💪🏽😊. . . . #donor #plasmadonorssavelives #bersamalawancorona #bersamalawancovid19 #gotongroyong #wereinthistogether #helpeachother #indonesian #indonesianintheworld