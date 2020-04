RUU Cipta Kerja: DPR terus gelar rapat di tengah pandemi, 'penundaan pembahasan hanya sogokan kecil untuk buruh'

View this post on Instagram

Selamat siang. Ramadan sudah masuk hari keempat, semoga kita tetap bisa menjalankan segala amal ibadah di bulan suci ini, meski harus tinggal di rumah. Pemerintah sendiri tetap bekerja dengan fokus menangani Covid-19 dan segala dampaknya, baik kesehatan mau pun sosial perekonomian. Selain itu, mengenai klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja yang seharusnya sedang dibahas pekan-pekan ini, pemerintah bersama DPR memiliki pandangan yang sama untuk menunda pembahasannya. Penundaan itu telah pemerintah sampaikan ke DPR pekan lalu. Dengan penundaan tersebut, pemerintah bersama DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan, juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan.