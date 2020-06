Hak atas foto AFP Image caption Panorama Masjidil Haram, Mekkah, pada hari Minggu (24/05), saat Idul Fitri.

Ibadah haji terancam batal tahun ini karena pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di dunia dan belum ditemukan vaksinnya. Tapi mengapa saat wabah SARS dan MERS, ibadah haji tetap dijalankan?

Menurut pengelola travel umrah dan haji yang sudah berkecimpung dalam usaha ini selama puluhan tahun, ibadah haji dalam zaman modern belum pernah dihadapkan pada pandemi global seperti ini, yang lebih parah ketimbang wabah SARS dan MERS atau Sindrom Pernapasan Timur Tengah.

Baluki Ahmad, Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), yang telah menjalani bisnis travel umrah dan haji sejak tahun 1977, wabah SARS yang menimpa dunia pada 2002-2004 "tidak jatuh pada musim haji," begitu pula dengan MERS, sehingga tidak ada protokol kesehatan khusus bagi jemaah haji asal Indonesia saat itu.

"SARS itu tidak jatuh pada musim haji. Saat MERS juga tidak menyentuh di musim peak haji. Tidak ada pembatasan-pembatasan semacam itu, [atau] kondisi seperti wabah sekarang, pada musim haji tidak dirasakan itu," kata Baluki.

"Tidak ada pembatalan haji saat [wabah] MERS, dan [penyakitnya] sudah tertanggulangi waktu keberangkatan haji, tidak seheboh sekarang, sekarang kan sudah jelas, jangan-jangan kita negara yang akan dilarang bisa masuk ke negara orang karena kondisi [pandemi di negeri] kita," tambahnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Syam Refiadi, direktur utama PT Patuna Mekar Jaya, yang sudah mengurus travel umrah dan haji sejak tahun 1988.

"Imbauan [saat wabah MERS] cuma satu, karena [sumber penyakit] diduga dari unta, maka jemaah haji dijauhkan dari unta.

"Haji saat itu sama saja, karena bukan dari virus yang diduga disebarkan oleh manusia, sehingga pemerintah Arab Saudi sendiri, meski banyak unta [di sana], merasa tidak ada isu itu, jadi haji tetap jalan," kata Syam.

"Haji waktu [wabah] SARS juga sama saja, waktu itu media sosial tidak banyak, tidak ada yang menyebarkan berita-berita yang menakutkan.

"Yang [direkomendasikan saat itu] hanya suntikan flu dan meningitis saja. [Ketika] SARS tidak ada himbauan [untuk jemaah haji] pakai masker. Anjuran [kesehatan seperti] Covid-19 tidak ada sama sekali [dulu]," tambahnya.

Hak atas foto ABDEL GHANI BASHIR Image caption Ibadah haji tahun ini terancam batal karena pandemi Covid-19

Bagaimana haji saat MERS lalu?

Menurut Profesor Tjandra Yoga Aditama, Direktur Penyakit Menular Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Regional Asia Tenggara, ketika wabah MERS merebak pada awal tahun 2010an lalu memang ada kekhawatiran kontingen jemaah haji Indonesia akan tertular, namun ibadah sendiri tetap "berjalan".

"Pada waktu MERS 2015 lalu saya kira memang waktu itu ada kekhawatiran kemungkinan terjadi penularan MERS [terhadap jemaah haji Indonesia] di Arab Saudi tapi waktu itu proses haji tetap berjalan dan jemaah tetap berangkat," kata Tjandra, yang lima tahun lalu menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

"Tapi saya tidak ingat pasti program waktu itu oleh pemerintah tapi saya percaya berbagai penyuluhan telah dilakukan, baik kepada jemaah haji atau petugas kesehatan haji."

Pada 2012 dan 2013, pemerintah Arab Saudi menganjurkan jemaah yang sudah tua dan memiliki penyakit untuk tidak berhaji karena rentan tertular MERS.

Peserta haji saat itu juga dianjurkan untuk tidak mengunjungi peternakan unta dan meminum susu unta, karena hewan khas Timur Tengah itu ditengarai sebagai sumber penularan penyakit.

"MERS saat itu berhubungan berat dengan unta dan biasanya beberapa kelompok [haji] itu memang mengunjungi peternakan unta untuk jalan-jalan. Nah, di tahun MERS itu dianjurkan untuk tidak mengunjungi peternakan unta lagi karena waktu itu bisa ada kemungkinan tertular dari unta," tambah Tjandra, yang sekarang berdomisili di New Delhi, India, tersebut.

Dalam wawancaranya dengan BBC Indonesia tahun 2015 silam, Tjandra mengatakan bahwa calon jemaah saat itu diberi masker ekstra agar tidak tertular MERS.

"Teorinya, harus meminimalisir kontak dengan kerumunan orang. Tapi ini kan tidak mungkin dilakukan, maka pada saat di kerumunan, masker diberikan untuk melindungi diri," kata Tjandra saat itu.

Selain itu, ia juga menganjurkan agar jamaah dan calon jemaah haji melakukan cuci tangan dengan sabun untuk mengurangi risiko penularan berbagai penyakit, serta bagi jemaah yang sudah mengalami penyakit jantung kronis, diabetes, gagal ginjal, atau paru kronis untuk melakukan kontrol kesehatan secara rutin.

Hak atas foto AFP Image caption Suasana di dekat Kabah, Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, Minggu (24/05), saat sebagian karyawan dan pekerja masjid melakukan salat dengan dikawal aparat keamanan, di tengah pandemi virus corona.

"Saya kira sudah disebutkan waktu itu tentang jemaah agar berhubungan segera dengan petugas kalau ada keluhan-keluhan yang ada hubungan dengan MERS, hanya memang tidak mudah, karena keluhan MERS ini kan relatif umum, seperti batuk, demam, yang mungkin bisa sering terjadi saat haji," kata Tjandra saat dihubungi pada Jumat (29/05).

"Saya tidak ingat apakah ada jamaah yang tertular tapi sepanjang kita tahu kita bisa menanggulangi MERS cukup baik saat itu, sehingga masalahnya tidak terlalu besar."

Tidak ada jamaah asal Indonesia yang tertular meningitis pada musim haji 2015 saat itu, kata Kementerian Kesehatan kala itu.

Haji terancam batal, calon peserta haji berdoa agar 'dipanjangkan umurnya'

Meskipun ibadah haji pernah dilakukan di tengah wabah, termasuk meningitis, SARS, dan MERS, tetapi baru tahun ini tercatat pelaksanaannya terancam batal lantaran pandemi global dalam sejarah modern manusia.

Salah satu calon peserta haji yang rencananya berangkat tahun ini adalah Muhamad Amir. Pensiunan berusia 62 tahun tersebut mengaku ikhlas jika memang gagal haji tahun ini, meskipun ia sudah menunggu selama sembilan tahun.

Hak atas foto VIA GETTY IMAGES/Anadolu Agency Image caption Jemaah haji di Arafat sebelum terjadi pandemi virus corona.

"Kecewa sih tidak tapi ada perasaan sedih. Kita sudah sejak tahun 2011 menunggu, karena sudah ada kepastian berangkat tahun 2020, pas tiba saatnya begini terus ada kejadian pandemi Covid-19, dan belum ada ketentuan [soal pelaksanaan haji].

"Ya gimana ya, perasaan sedih lah," kata ayah dari dua anak tersebut.

"Untuk tahun depan, ya namanya umur, kita kan juga belum tahu ya, ya mudah-mudahan saja dipanjangkan umurnya," ujar Muhamad.

Muhamad, yang dulunya bekerja sebagai pegawai negeri sipil, akan menunaikan haji bersama istrinya yang berusia 56 tahun.

Menurutnya, ia sudah menabung untuk bisa berhaji sejak 1989, tahun pertamanya menjadi pegawai negeri. Namun, ia tidak menentukan target berapa yang harus ditabung dalam satu bulan.

"Kalau ada keperluan ya dipakai semua [gaji], namanya pegawai negeri. Saya waktu itu tidak tentukan [berapa yang disisihkan setiap bulan], tidak ada target menabung harus sekian-sekian," katanya.

Hak atas foto ABDEL GHANI BASHIR/AFP via Getty IMAGES Image caption Jemaah umrah menggunakan masker wajah saat awal-awal virus corona menjadi wabah.

Jika jadi berangkat haji tahun ini, Muhamad mengatakan ia khawatir bagaimana menjaga diri agar tidak tertular virus corona, karena ada beberapa proses ibadah yang mengharuskannya berada di tengah kerumunan.

"Ritual yang mengkhawatirkan itu tawaf, itu kan berkumpulnya orang di sana mengelilingi Ka'bah, lalu saat wukuf, lalu saat melempar [batu], di saat ada kerumunan-kerumunan yang jumlahnya besar saya khawatir," katanya.

Ia mulai meragukan kepastian ibadah hajinya jadi terlaksana tahun ini ketika pengumuman dari pemerintah Indonesia soal haji terus diundur.

"Waktu Maret belum terlalu khawatir, masih ada kepastian kita berangkat tapi akhir-akhir ini setelah Arab Saudi lockdown sudah ada perasaan khawatir. Apalagi kita disuruh menunggu sampai tanggal 20 Mei kemarin, lalu diundur lagi sampai tanggal 1 Juni, tambah khawatir lagi.

"Ada berita gelombang pertama berangkat tanggal 26 Juni, kalau pengumuman tanggal 1 Juni itu kan sangat riskan, mepet sekali waktu, sehingga khawatir," katanya.

Salah satu calon peserta haji dalam gelombang satu tersebut adalah Dwi Purwati, 56, warga Bandung, Jawa Barat.

Pengusaha pakaian dan konsultan pernikahan itu telah menunggu giliran untuk beribadah haji sejak 2012, dan ia mengaku siap lahir batin apapun keputusan pemerintah nanti.

Hak atas foto VIA GETTY IMAGES/Pacific Press Image caption Pemeriksaan jemaah haji di Pondok Gede, Jakarta sebelum terjadi pandemi virus corona.

Dwi sudah umrah dua kali, namun ia menilai ibadahnya belum sempurna jika ia belum berhaji.

"Tahun 2010 saya umrah, di tahun 2018 karena lama menunggu haji, dan saya mendapat rezeki lagi, jadi umrah lagi. Tapi keinginan dalam hati itu kalau saya belum haji walaupun sudah dua kali umroh tetap saja belum haji," kata nenek dari empat cucu tersebut.

Dwi mendapat kabar yang didamba-dambakannya, bahwa ia dapat berangkat haji di tahun 2020, pada November.

Hak atas foto AFP VIA GETTY IMAGES/ABDEL GHANI BASHIR Image caption Foto Kabah diambil pada 5 Maret 2020 di tengah pandemi virus corona.

"[Perasaan saya] luar biasa memang, perjuangan saya setiap tahun kita mesti ke Departemen Agama buat melihat atau melihat internet masih jauh nomornya, lalu belakangan ini saya ada di urutan agak depan sedikit, Alhamdulillah, sejak itu saya sangat bersyukur bisa haji, perasaan saya tertantang, saya harus berubah, harus lebih banyak ibadahnya, tausiahnya," kata Dwi.

Sama seperti Muhamad, Dwi juga mengaku pasrah jika ia gagal haji tahun ini,

"Mukjizat itu Allah yang punya, kita [berserah diri] saja sama Allah, tapi sambil berdoa juga, supaya saya bisa berangkat, berdoa terus, 'ya Allah saya ingin [naik] haji, saya ingin haji, sudah lama menunggu,'" pungkasnya.

Hak atas foto ABDEL GHANI BASHIR/AFP via Getty IMAGES Image caption Seorang jemaah umrah di tengah kebijakan Arab Saudi mencabut visa kunjungan.

Sejarah pembatalan ibadah haji

Menurut data The Saudi King Abdul Aziz Foundation for Research and Archives yang dirilis pada Maret, ibadah haji pernah 40 kali ditiadakan dalam sejarah peradaban manusia, dengan alasan beragam, mulai dari perang sampai wabah penyakit menular.

Pada 1814, Kerajaan Arab Saudi dilanda wabah thaun, yang juga melanda Mekah dan Madinah sehingga Ka'bah harus ditutup sementara.

Lalu tahun 1831, ada wabah dari India, yang dicurigai adalah kolera, dan bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji. Periset mencatat setidaknya 75% jemaah haji meninggal dunia dan pelaksanaannya dihentikan di tengah jalan.

Hak atas foto ABDEL GHANI BASHIR/AFP via Getty Images Image caption Seorang jemaah saat berdoa di Mekah menggunakan masker wajah dalam situasi pandemi virus corona.

Kolera kembali ditemukan di Arab Saudi pada 1846-1892, dan haji pun batal dilaksanakan pada 1850, 1865, dan 1883.

Ibadah haji sempat dilaksanakan pada 1864, namun menelan 1.000 korban jiwa per harinya karena terjangkit kolera.

Pada 1987, wabah meningitis menyambangi ibadah haji dan penyebaran penyakit ini menginfeksi setidaknya 10.000 peserta haji.