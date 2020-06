View this post on Instagram

Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb Mohon maaf baru aktif kembali sosial media, karena baru tahu hal ini tadi menjelang berbuka. Semoga klarifikasi ini menjawab semua hal yang sedang beredar. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah, dan maghfirahnya dibulan Ramadhan ini. Selamat beraktifitas dan menjalankan ibadah puasa untuk semua sahabat. . . *Mohon maaf comment saya off untuk menghormati kesakralan bulan suci Ramadhan.