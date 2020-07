Kasus Djoko Tjandra: Memburu buron kuroptor seperti Djoko Tjandra dan Sjamsul Nursalim, apa cara yang paling ampuh?

Perjanjian dengan Singapura 'tak kunjung diratifikasi'

Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru, Jakarta, senilai Rp1,7 triliun lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.

"Sebenarnya payung hukum internasional sudah ada, dalam kesepakatan UN Convention Against Corruption pada tahun 2003, di mana salah satu pasal dalam kesepakatan itu meminta agar suatu negara yang diduga ada buronan [koruptor] di sana, untuk membantu negara yang sedang melakukan pencarian. Itu payung hukum globalnya," kata Kurnia.

Jalur lain

"Ada jalur formal melalui ekstradisi dan mutual legal assistance (MLA), ada jalur nonformal juga yang kerap disebut G2G, atau government to government , yaitu menjalin hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara terkait, dan penegak hukum kita dengan penegak hukum di negara terkait. Kalau itu sudah dijalin maka peran tim untuk menangkap Maria Lumowa ini bisa diterapkan terhadap buron-buron lainnya," kata Kurnia.

"Amerika Serikat dan Indonesia tidak punya perjanjian ekstradisi tapi AS punya kepentingan terhadap Indonesia. Apa kepentingan AS? Kepentingan AS adalah agar Indonesia terus memerangi terorisme, ini yang kita jadikan alat untuk kemudian David Nusa Wijaya kembali ke Indonesia," katanya.