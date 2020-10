UU Omnibus Law: Presiden Jokowi ajak ke Mahkamah Konstitusi, buruh dan aktivis minta perppu, apa jalan tengahnya?

Tiga puluh dua konfederasi buruh yang berafiliasi dengan KSPI Said Iqbal juga akan melakukan demonstrasi walaupun belum ditentukan jadwalnya.

Desakkan perppu pencabutan UU Cipta Kerja

Lalu, 32 konfederasi buruh yang berafiliasi dengan KSPI Said Iqbal juga akan melakukan demonstrasi dan mendesak dikeluarkannya perppu ( executive review ) atau pembahasan ulang di DPR ( legislative review ).

"Kami minta dikeluarkan perppu, walaupun presiden sudah tidak berkenan, atau legislative review , melakukan uji legislasi," kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Menolak ke MK, mengapa?

Di tambah lagi, Presiden KSPI Said Iqbal juga memprediksi kecilnya peluang mendapatkan keadilan di MK.

"Kami dapat info ada beberapa kelompok mau mengajukan uji materi klaster ketenagakerjaan ke MK. Jangan-jangan kelompok ini akan membuat dalil pasal lemah sehingga kalah, dan menolak permohonan juga karena mengajukan pasal yang sama, itu berbahaya sekali. Kami membaca pola itu," kata Said.

Pemerintah: Tidak ada alasan berdemo lagi

"Kalau minta dihapus kan sama saja all or nothing, tidak bisa begitu, tidak fair karena UU ini tidak hanya mengurus ketenagakerjaan tapi juga sektor penting lain," katanya.