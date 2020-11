Pengungsi Syiah Sampang mencari jalan pulang: Siap dibaiat sebagai Suni, kisah Tajul Muluk dan pengikutnya, 'diasingkan, dipenjara' bertahun-tahun tanpa kepastian

Dalam kesehariannya, sebagian besar para pengungsi Syiah di Sidoarjo bekerja sebagai pengupas kulit kelapa dengan upah Rp150 per butir untuk dapat bertahan hidup - menutupi kekurangan bantuan pemerintah sebesar Rp709.000 per bulan per orang.