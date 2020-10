Upah Minimum Provinsi 2021 tidak naik, kelompok buruh sebut 'tidak adil'

Apa penjelasan Kemnaker?

'Jaring pengaman untuk kelangsungan buruh dan pengusaha'

Pekerja menyelesaikan pembuatan sepatu wanita di Industri Sepatu rumahan, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Senin (19/10/2020). Pelaku UMKM tersebut mengaku produksi sepatu mengalami penurunanhingga 40 persen dari produksi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 150 pasang sepatu per hari untuk memenuhi pasar domestik.

'Upah tak naik ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi tak membaik'

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan buruh ditempatkan pada situasi yang tidak menguntungkan dengan hadirnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.