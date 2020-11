RCEP: Kesepakatan dagang terbesar di dunia ditandatangani, lalu apa artinya bagi Indonesia?

Apa tantangan bagi Indonesia?

Pengamat ekonomi: 'Persoalan bukan di perjanjiannya, tapi di dalam negeri'

Di sisi lain, peneliti senior Indef (Institute For Development of Economics and Finance), Enny Sri Hartati, mengatakan Indonesia harus mengonsolidasi produk yang disiapkan di perdagangan internasional sebelum bisa mengharapkan kesepakatan RCEP akan membuahkan hasil.