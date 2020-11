Covid-19 di Indonesia: Kasus tembus 500.000, pakar sebut penyebaran virus 'semakin tidak terdeteksi, jumlah sesungguhnya bisa jutaan'

"Jadi update pada 21-22 November, hampir seluruh Indonesia angkanya di atas satu. DKI Jakarta per 22 November angka reproduksi hariannya mencapai dua. Ini cukup tinggi, karena biasanya hanya sekitar satu," ujar Nuning Nuraini kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Senin (23/11).

Masyarakat harus tetap waspada

Menurut WHO, pemeriksaan spesimen yang ideal adalah 1 per 1000 penduduk per pekan. Dengan total penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta lebih seharusnya memeriksa 267.700 orang setiap pekan.