Papua: Mengapa ratusan akun 'palsu' berbahasa Belanda muncul mendukung otsus di tengah penolakan sejumlah warga?

'Menenggelamkan informasi'

Mengapa menargetkan audiens asing?

Sementara itu, peneliti konflik Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Cahyo Pamungkas mengatakan kampanye itu dilakukan dengan bahasa Belanda karena di sanalah letak salah satu basis United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Audiens Jerman, tambah Cahyo, menjadi sasaran karena Kota Wuppertal di Jerman menjadi markas sejumlah lembaga nirlaba keagamaan yang mendokumentasikan kekerasan di Papua, yaitu International Coalition for Papua (ICP).

Bagaimana cara mengetahui keaslian suatu foto?

Dalam riset yang dipublikasikan Nieuwscheckers, diketahui bahwa sejumlah foto orang-orang palsu itu berasal dari website This Person Does Not Exist, yang menyediakan foto-foto orang yang dihasilkan dari metode generative adversarial networks (GAN).