Covid-19: Pemerintah diminta sisir kembali APBN 2021 demi vaksin gratis

'Realokasi anggaran yang meningkat drastis'

Namun, rencana ini dikritik Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, yang mengatakan, pemerintah bisa memberikan vaksin secara cuma-cuma pada seluruh warga, yaitu dengan melakukan realokasi sejumlah anggaran APBN 2021.