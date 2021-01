Teka-teki siapa pembuat relief peninggalan Bung Karno di Gedung Sarinah, 'Mereka mungkin saja menghilangkan identitasnya'

Mengapa relief peninggalan Presiden Sukarno itu 'ditutup'?

"Tahun 1980an, ada perubahan disain, ada perubahan lay out," kata Fetty dalam wawancara khusus dengan BBC News Indonesia melalui zoom, Selasa (12/01).

"Tapi karena lokasinya tetap dipertahankan di situ dan lay out -nya yang baru memerlukan area spot untuk mesin dan sebagainya di lokasi tersebut, sehingga lokasinya bersebelahan dengan relief," kata Fetty.

"Di mana pusat belanja dari from time to time ada perubahan dari sisi disain, dan juga perubahan lay out," jelasnya.