Kasus Hervina dan nestapa kehidupan guru honorer: 'Dilema antara gaji rendah, pengabdian tanpa kepastian dan cinta pekerjaan'

Sekilas perjalanan kasus Hervina

Guru honorer di Bogor:15 tahun mengajar gaji dari Rp50 ribu per bulan

Guru honorer di Bandung: 'Ini pengabdiaan saya'

Bergeser ke Kabupaten Bandung, Shinta sudah 10 tahun menjadi guru honorer. Awal bekerja ia mendapat gaji sekitar Rp400 ribu per bulan dan kini mendapat sekitar Rp1 juta per bulan - tergantung lama jam mengajar dengan hitungan Rp85 ribu per jam.