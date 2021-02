Kasus pelemparan atap seng pabrik rokok oleh empat ibu di Lombok, mengapa kasus sampingan lebih cepat diproses dari dugaan kerusakan lingkungan oleh perusahaan?

Kasus empat ibu di Lombok: Dari pelemparan, penahanan hingga penangguhan

Walhi: 'Kacamata kuda'penegakan hukum lingkungan

'Pejuang lingkungan tidak bisa dihukum'

Pertama, dalam Pasal 66 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang berbunyi "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata."

Artinya, setiap orang yang menempuh cara hukum atas pencemaran atau kerusakan lingkungan mendapat perlindungan hukum untuk mencegah gugatan balasan dari terlapor, baik pidana maupun perdata, atau dikenal dengan anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (anti SLAPP).

Kedua, Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) No. 36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang menjelaskan definisi dan pelaksanaak anti SLAPP.

"Harus dilihat relasi kuasa antara pelaku dan korban, alasan pelaku, khususnya jika perempuan, untuk menguraikan fakta dan menilai sebuah kasus dari perspektif yang utuh. Dalam kasus ini, oh ini ada pabrik, oh ini dampaknya, oh ini mengapa mereka melakukan itu," kata Aminah.