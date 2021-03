Perpres investasi miras dicabut: Pro-kontra dibalik pencabutan, 'Indonesia kan negara hukum dan agama yang diakui tak hanya satu'

Ada tekanan ke presiden?

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai masalah moralitas dan masalah regulasi adalah dua masalah berbeda.

Berdasarkan data WHO, Indonesia hanya mengkonsumsi sekitar 0,8 liter minuman beralkohol per kapita, jauh di bawah rata-rata di Asia Tenggara, yang angkanya 3,4 liter per kapita.