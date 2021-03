Eks Mensos Juliari Batubara sudah divaksin Covid-19, ICW: 'Ia masuk kelompok prioritas mana? Belum lansia dan bukan pelayan publik'

Diskriminasi kebijakan

Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, menyebut langkah lembaga penegak hukum, seperti Kejagung dan KPK, yang memvaksin tahanannya merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan yang diskriminatif.

Selain itu, kata Maidina, mengutip dari Kelompok Penasihat Strategis Ahli tentang Imunisasi (Advisory Group of Experts on Immunization-SAGE) Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan bahwa penjara merupakan salah satu tempat yang beresiko tinggi terjadi infeksi sehingga menjadi prioritas penerima vaksin.