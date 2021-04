Perempuan pemburu bebunyian: Rani Jambak mengumpulkan bebunyian demi memahami dan 'membongkar' pemahaman nilai-nilai leluhur

Mengapa mendokumentasikan suara?

'Bebunyian mistik Batu Talempong dan Randai' — apa yang Rani temukan selama perjalanan?

'Suara Minangkabau' — suara alternatif memahami Minangkabau

'Mengambang, akar saya nyaris tercerabut'

'Gagasan merekam suara kota sangat menarik, karena suara itu bakal hilang'

'Manusia perlu bahagia, salah-satu caranya mendengarkan suara'

Dalam kajian the geography of the sound, adalah hal yang menarik untuk dikaji, bahwa di setiap lokasi, di setiap daerah, dan di setiap pulau, memiliki suara-suara yang unik dan perlu didokumentasikan dan menjadi sebuah partitur yang unik untuk nanti di kemudian hari.