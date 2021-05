Vaksinasi Gotong Royong: 'Harga kemahalan' dan kekhawatiran potong gaji pekerja di tengah upaya percepatan target vaksinasi nasional

'Vaksin Gotong Royong Kemahalan'

Pemerintah telah menetapkan harga tertinggi vaksin Covid-19 melalui skema gotong royong sebesar Rp439.570 per dosis - satu orang dua kali suntik sehingga total Rp879.140.

'Kekhawatiran potong gaji'

Dua 'ketimpangan' vaksin Gotong Royong

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menyebut vaksin gotong royong menimbulkan dua celah ketimpangan. Pertama, adalah ketimpangan antara perusahaan besar dan usaha kecil.