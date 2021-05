Covid di Indonesia: 'Puncak gunung es' di tengah lonjakan kasus akibat mobilisasi penduduk dan varian baru

19 menit yang lalu

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bertambahnya kasus varian baru dan mobilisasi penduduk selama liburan Lebaran berkontribusi pada tren lonjakan kasus selama beberapa hari terakhir - mencapai 5.000 kasus per hari - yang diprediksi akan terus meningkat sampai pertengahan Juni.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa sudah ada 54 kasus mutasi virus SARS-Cov-2 yang tergolong varian t of concern (VoC), dengan rincian 18 kasus B117, 32 kasus B1617 dan 4 kasus varian B1351 dari Afrika Selatan.

Jumlah itu melebihi ambang batas aman persentase BOR rumah sakit yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni sebesar 60 persen.

'Hampir seluruh Sumatra alami kenaikan'

"Kita bisa melihat pada empat hari terakhir, peningkatan kasus baru itu mencapai 5.000 [per hari]. Ini menunjukkan mobilisasi selama Ramadan sudah terlihat minggu ini.

Kasus varian dari India dan Inggris bertambah

Dante menambahkan, hingga kini Kementerian Kesehatan telah mencatat 54 kasus varian yang dikategorikan sebagai variant of concern oleh WHO, yang berasal dari Inggris, Afrika Selatan dan India. Jumlah ini meningkat tiga kali lipat ketimbang jumlah 17 kasus yang tercatat pada April lalu.

Mengapa Covid di Indonesia tampak terkendali?

Pengetesan dan pelacakan minim

Sementara itu, analisis dari Insitute of Health Metric and Evaluations di Univesitas Washington, AS, menunjukkan bahwa jumlah total kematian Covid-19 di Indonesia, dan juga di dunia, bisa lebih dari dua kali lipat angka yang dilaporkan.