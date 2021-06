Covid di Indonesia: Kasus virus corona melonjak, ahli khawatir ada 'bom waktu Covid-19' dalam dua hingga tiga pekan mendatang

46 menit yang lalu

Dia juga menganggap kebijakan yang tidak tepat kemungkinan akan memperburuk situasi, di mana pandemi semakin lama, serta kemungkinan terburuk berupa lonjakan kasus yang diperkirakan mencapai ratusan ribu per hari.

Data Satgas menunjukkan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) di Pulau Jawa selama 10 hari belakangan melebihi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni 60%.

'Tak seperti India, tapi bisa ratusan ribu sehari'

Mengapa pemerintah menyatakan 'alarm kegawatan pandemi'?

Apakah rumah sakit siap?

'Bom waktu Covid-19'

Perbanyak testing

Untuk standar pengujian, Indonesia minimal perlu melakukan pengetesan terhadap 39.000 orang per hari, dengan berpatokan pada standar WHO yang mengharuskan testing 1/1.000 orang per minggu.