Lonjakan Covid-19 di Indonesia: Varian Delta dan varian lokal mendominasi penularan, epidemiolog kritik respons antisipasi pemerintah Indonesia yang 'tenang-tenang saja'

25 menit yang lalu

Varian delta mendominasi

Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengkritik sikap pemerintah Indonesia yang disebutnya "tenang-tenang saja" dalam merespons varian delta yang dikategorikan berbahaya dan cepat menular oleh organisasi kesehatan dunia (WHO).

Seberapa berbahaya varian delta?

Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Soebandrio mengungkapkan ketiga varian yang dikategorikan sebagai variant of concern oleh WHO dan beredar di Indonesia, yakni Alpha, Beta dan Delta, memiliki sifat menular lebih cepat sehingga menyebabkan klaster dalam waktu singkat, memungkinkan lolos dari diagnostik, menyebabkan gejala klinis yang lebih berat dan menyebabkan kematian lebih cepat.

"Tetap saja 5M dan 3T harus dilakukan. Jadi tidak ada perlakuan khusus untuk varian-varian itu kalau di lapangan. Kita baru bisa membedakan itu setelah whole genome sequence available, " katanya.

Keberadaan varian lokal yang misterius

"Fenomena yang dicermati adalah varian itu memang lebih banyak ditemukan di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, tapi lebih banyak di Indonesia, sehingga kemudian orang beranggapan bahwa varian ini berasal dari Indonesia dan berkembang di Indonesia, sehingga disebut local variant of Indonesia," jelas Amin.

Sebab tak ada laporan ekstensif tentang B.1.466.2, hingga saat ini, varian ini tidak termasuk dalam variant of concern dan variant of interest dalam kategori WHO.