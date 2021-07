PPKM darurat, pelaku usaha kecil menolak pembatasan kegiatan: ‘Bisa kembali hancur lebur UMKM, kami dapat uang dari mana’

48 menit yang lalu

Pengusaha pakaian di Jakarta: Saya khawatir dan terpukul

Asril memiliki tiga pegawai yang dibayar sekitar Rp100 ribu per hari. Sementara, untuk mendapatkan Rp500.000 saja sulit.

Penjual es dawet di Solo: buat makan dan bayar pegawai saja syukur

'Bisa kembali hancur lebur UMKM'

"Kalau seperti begini caranya, Covid segala jenis apapun bisa masuk, setelah dua minggu bagaimana? Apa yang mau dilakukan? Apa plan of action nya?" katanya.

'Sekitar 30 juta UMKM telah tumbang'

Mengapa PPKM darurat menghantam kuat UMKM?

Terdapat dua alasan mengapa UMKM menjadi pihak paling depan yang sangat terdampak dari kebijakan PPKM darurat, kata Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda.