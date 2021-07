'Indonesia jadi episentrum penularan Covid di dunia', apa langkah pemerintah?

34 menit yang lalu

Sumber gambar, AFP via Getty Images

Lebih dari 100.000 kasus

Sumber gambar, Anadolu Agency via Getty Images

Dia mengaku sudah punya hasil survei untuk angka prevalensi di Indonesia, namun belum dapat diungkap alias off the record. "Tapi saya tahu persis angkanya di Indonesia. Artinya kalau kita bicara angka di Indonesia the worst case-nya kayak di Jakarta," ujar Miko.