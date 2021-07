Covid di Indonesia: Faskes 'kolaps', nakes kewalahan hingga kelelahan dan meninggal, 'pukulan terberat sistem kesehatan nasional'

sejam yang lalu

"Tapi kalau misalnya untuk kondisi sekarang, saya rasa di rumah sakit swasta pun kami kewalahan dengan jumlah dokter yang saat ini, dan banyak dari teman saya yang terpapar. Jadi kami gantian back up satu sama lain," terang dia lagi.

Kemenkes gencar rekrut sukarelawan nakes

Sukarelawan nakes ditawarkan menerima insentif mulai dari Rp15 juta per bulan untuk dokter spesialis, Rp10 juta per bulan untuk dokter umum, Rp7,5 juta untuk perawat dan bidan, serta Rp5 juta per bulan untuk tenaga kesehatan lainnya.