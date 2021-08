WNI di Kabul, Afghanistan: Saat Taliban berkuasa, 'Semua turun ke jalan untuk kabur tapi mau menyelamatkan diri ke mana?'

10 menit yang lalu

'Semua turun ke jalan untuk kabur menyelamatkan diri, tapi mau menyelamatkan diri ke mana?'

Langkah pemerintah Indonesia selamatkan WNI di Afghanistan

Bagaimana posisi pemerintahan Indonesia terhadap pemerintah baru yang dibentuk Taliban?

"Memang kita harus wait and see ya, perpindahan kekuasaan di sebuah negara kan kita tidak tahu seperti apa," terang Nostalgiawan.

"Namun untuk ancang-ancang, yang diambil Indonesia untuk tidak over-reaktif itu memang cukup baik. Dalam arti, siapapun yang berkuasa itu kita akan wait and see, apakah dilihat kondisi negara itu chaos atau tidak," sambungnya.