Covid-19 di Indonesia: Mengapa epidemiolog khawatir ada lonjakan kasus, walau rasio positif catat 'rekor terendah'

30 menit yang lalu

Apabila klaim angka positivity rate sebesar 3,05% per tanggal 12 September itu sesuai kenyataan, maka Indonesia sudah di bawah ambang batas minimal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 5%.

"Dari enam indikator WHO, untuk kasus konfirmasi sudah masuk ke level satu, yaitu level yang paling baik di bawah 20 kasus konfirmasi per 100.000 penduduk per minggu... positivity rate-nya sudah turun ke batas normalnya WHO di bawah 5%," ungkap Budi Gunadi.