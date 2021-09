G30S: 'Saya selalu berdoa, kapan bertemu ibu', kisah Francisca Fanggidaej dan tujuh anaknya 'terpisah' 38 tahun sejak 1965

'Saya selalu berdoa, kapan saya bisa bertemu ibu'

'Sangat membekas sekali, saya diteriaki 'anaknya PKI'

'Saya sulit menahan airmataku' - kesaksian Francisca setelah tragedi 1965

'Francisca berperan dalam diplomasi di masa kemerdekaan, tapi namanya dihapus dari sejarah'

Acara ini digelar oleh World Federation of Democratic Youth (WFDY) dan International Union of Students (IUS). Dia berangkat bersama dua rekannya dari Pesindo.

Pada 1948, Francisca terlibat dalam The Conference of Youth and Students of Southeast Asia Fighting for Freedom and Independence di Kalkuta, India.