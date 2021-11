Anak pengungsi dari luar negeri masuk sekolah formal di Indonesia: 'Di dunia ini setiap orang berhak mendapat pendidikan'

21 menit yang lalu

'Kalau dia seperti saya, itu artinya ada masalah'

"Saya bilang, 'tolong saya, please ...'" katanya memohon.

Bagaimana anak-anak pengungsi bisa sekolah?

National Media and Communications Officer IOM Indonesia, Ariani Hasanah Soejoeti, mengatakan pendidikan formal untuk anak-anak pengungsi dan pencari suaka sebetulnya sudah dirancang sejak tahun 2018.

"Pencapaian ini berarti no one is left [tidak ada seorang pun yang tertinggal]."