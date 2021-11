Farid Okbah dan anggota MUI ditangkap terkait terorisme, Jemaah Islamiyah disebut sudah 'menyebar ke seluruh lini masyarakat'

22 menit yang lalu

'Tidak bisa dipandang hanya dari aspek teror'

"Mereka dicap teroris, tapi keseharian mereka ini oke banget. Dengan tetangga baik, ngomong dimana-mana santun, terlibat aksi sosial, bergelar doktor, ngajar di universitas top, how do we explain that?" ujar Noor Huda.